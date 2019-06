Tempio Pausania. Jet set internazionale: l’Emiro Tamin Al Thani convocato al Tribunale Penale Italiano: ci scrive Marco Carrai

Sono totalmente estraneo alla vicenda, non me ne sono mai occupato, ne’ da solo ne’ in compagnia degli altri personaggi cui il suo giornale mi accomuna.

Sono dunque falsamente evocato e falsamente rappresentato in modo diffamatorio come un maneggione di dubbia reputazione, dedito ad affari non chiari per danneggiare un signore mai visto ne conosciuto.

Per conseguenza provvederò a dare mandato ai miei legali per chiedere al suo giornale il risarcimento per il danno ingiusto e grave arrecato alla mia immagine e alla mia reputazione.

La prego inoltre di pubblicare questa mia rettifica ai sensi delle leggi vigenti.

Marco Carrai