“Teen Spirit-A un passo dal sogno” al cinema dal 29 Agosto

Il film, con la giovane star hollywoodiana Elle Fanning (Super 8, Maleficent, Mary Shelley – Un amore immortale), è l’ esordio alla regia di Max Minghella (The Social Network, The Handmaid’s Tale), che ne firma anche la sceneggiatura e la produzione esecutiva, racconta le aspirazioni di un’adolescente e la caparbietà nel realizzarle. La protagonista è una giovane immigrata polacca che vive con sua madre sull’isola di Wight – una piccola isola al largo della costa inglese. Quando le si presenta l’opportunità di fare un’audizione per un’importante gara di canto che potrebbe cambiarle la vita, raccoglie la sfida e insegue il suo sogno.

Nel cast figurano anche Rebecca Hall (The Town, Iron Man 3) e Zlatko Burić (1864, Montana). La colonna sonora, elemento portante del film, include i brani di alcune fra le principali pop star del momento, tra cui Ariana Grande, Elle Goulding, Katie Perry, Robyn, Grimes e presenta anche una canzone originale eseguita dalla Fanning e scritta da Carly Rae Jepsen e Jack Antonoff.

Teen Sprit sarà distribuito in Italia da Notorious Pictures a partire dal 29 agosto 2019.

SINOSSI

Violet, sedici anni, sogna di fare la cantante e vive da sola con sua madre che ha difficoltà ad arrivare a fine mese. Quando scopre che sono aperte le audizioni per il talent show Teen Star, partecipa nella speranza che sia il punto di partenza per la sua carriera di cantante. Dopo qualche difficoltà iniziale, con sua grande gioia riesce ad arrivare in finale e a vincere. La sua voce conquista tutti e realizza il suo sogno diventando una star.