Stasera alle ore 19, Nicola Fioravanti presenterà la sua street photography presso Dyaphrama

Venerdì 28 giugno, con inizio alle ore 19.00 presso la sede della associazione Dyaphrama in Via Della Conciliazione n°58 ad Oristano, Nicola Fioravanti incontrerà soci e amici di Dyaphrama e illustrerà il suo personale percorso autoriale nel genere della “street photography”.

I presenti scopriranno come l’autore vive la Fotografia e i suoi ultimi progetti fotografici.

L’evento è aperto a tutti, e a ingresso libero.

Nicola Fioravanti è nato nel 1985 e ha iniziato a fotografare a 23 anni. Le sue fotografie sono state pubblicate da The New York Times, The Guardian, La Repubblica, El País, Marie Claire e PhotoVogue. Le sue immagini sono state utilizzate da Alibaba, British Council, Canon, City of London, Oxford University, Pantone tra gli altri.

Il suo lavoro è stato esposto a Parigi, Tokyo, Londra, New York, Berlino, Malta, Pechino ed è stato premiato in competizioni quali Canon ‘Come and See’, Unsplash Awards, International Photography Awards e Sony World Photography Awards.

https://nicolafioravantiphotography.com/

Inoltre, sabato 29 e domenica 30 giugno, lo stesso Nicola Fioravanti condurrà esclusivamente per i soci Dyaphrama un seminario di approfondimento sui temi e le tecniche della “street photography”.

info: dyaphrama@gmail.com.