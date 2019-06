Quartu Sant’Elena, convocazione Consiglio Comunale

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari tenutasi in data 11.06.2019, comunico che il Consiglio Comunale è convocato per il giorno MARTEDI’ 18.06.2019 alle ore 16.30 in prima convocazione con prosecuzione il giorno successivo alla stessa ora, e per il giorno GIOVEDI’ 20.06.2019 alle ore 17.30 in seconda convocazione, presso la sala consiliare della residenza Comunale di via E. Porcu, col seguente ordine del giorno:

COMUNICAZIONI – RACCOMANDAZIONI

1. Interpellanza prot. n. 32966 del 09.05.2019 a firma del Consigliere Comunale Guido Sbandi su: “Mozioni presentate dal Movimento 5 Stelle approvate in Consiglio Comunale;

2. Interpellanza prot. n. 32968 del 09.05.2019 a firma del Consigliere Comunale Guido Sbandi su: “Mozioni presentate dal Movimento 5 Stelle approvate in Consiglio Comunale;

3. Interpellanza prot. n. 32969 del 09.05.2019 a firma del Consigliere Comunale Guido Sbandi sul: “Mancato riscontro degli atti esaminati ed esitati dalla Commissioni Consiliari Permanenti;

4. Prop. Deliberazione C.C. n. 25/2019 recante: Approvazione cambio d’uso immobile nella lottizzazione Panorama ai sensi del comma 2 bis dell’art. 11 della L.R. 23/85 – Ditta Soc. Immobiliare Depau Costruzioni Srl”;

5. Piano Economico Finanziario Servizio Igiene Urbana 2019;

6. PLUS Ambito Quartu Parteolla – Presa atto e approvazione aggiornamento economico finanziario e azioni progettuali della Programmazione PLUS Anno 2019;

7. Approvazione Piano triennale delle valorizzazioni a alienazioni immobiliari 2019/2021;

8. Prop. Deliberazione C.C.n. 34/2019 recante “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs 20/2016 e s.m.i.”

9. Prop. Deliberazione C.C. n. 57/2019 recante “Verifica quantità e qualità aree da destinare alla residenza e attività produttive e terziarie. Determinazione prezzo di cessione ai sensi Legge 865/71 e art. 172 del D. Lgs n. 267/2000;

10. Prop. Deliberazione C.C. n. 55/2019 recante “Differimento termini di scadenza pagamento TARI 2019;

11. Prop. Deliberazione C.C. n. 61/2019 recante: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 – Artt. 151 e 170 del D.Lgas. 267/2000”;

12. Prop. Deliberazione C.C. n. 62/2019 recante: “Bilancio di previsione Finanziario 2019-2021 e nota integrativa”.