Oristano. Sabato 29 giugno le premiazioni della Sartiglia 2019

I migliori cavalieri, protagonisti della Sartiglia 2019, saranno premiati sabato 29 giugno dalla Fondazione Sa Sartiglia.

La cerimonia è in programma alle 18 nella Sala conferenza dell’Hospitalis Sancti Antoni.

Saranno premiate le migliori discese alla stella e le migliori evoluzioni delle due giornate. Premi anche per i migliori complessi sardi e spagnoli, per il miglior cavallo e per la miglior pariglia di cavalli anglo arabo sardi e derivati.

Queste le classifiche stilate dalla giuria della Sartiglia 2019:

MIGLIORI COMPLESSI

Costumi Sardi Marco Arca – Enrico Fiori – Alessandro Orrù

Costumi Spagnoli Sonia Cadeddu – Alessandro Manca – Ilaria Rosa

MIGLIOR CAVALLO ANGLO ARABO SARDO

Uragano Baio, maschio baio di anni 6, figlio di King Size e Lucy Mar, allevatore Antioco Poddighe, montato dal cavaliere Furio Tocco.

MIGLIOR PARIGLIA CAVALLI ANGLO ARABO SARDI

Nevril, maschio baio oscuro di anni 13, figlio di Aluba e Uriabella, montato dal cavaliere Cristian Pisano; Rospo, maschio sauro di anni 9, figlio di Fair Play D’Oc e Armidea, montato dall’amazzone Elisabetta Sechi; Quanitta, femmina saura di anni 10, figlia di Fascino e Valdumella, montata dal cavaliere Giovanni Serra.

SA SARTIGLIA DI DOMENICA 3 MARZO 2019

MIGLIOR DISCESA ALLA STELLA

Andrea Cinus

MIGLIORI EVOLUZIONI

1° Giuseppe Catapano – Francesco Serra – Marco Serra

2° Federico Fenu – Sergio Ledda – Matteo Licheri

3° Cristian Pisano – Elisabetta Sechi – Giovanni Serra

SA SARTIGLIA DI MARTEDÌ 5 MARZO 2019

MIGLIOR DISCESA ALLA STELLA

Claudio Tuveri

MIGLIORI EVOLUZIONI

1 Luigi Iriu – Daniele Mattu – Cristian Sarais

2° Cristian Pisano – Elisabetta Sechi – Giovanni Serra

3° Federico Fenu – Sergio Ledda – Matteo Licheri