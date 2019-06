Oristano. Quest’anno sarà un’amazzone a vestire i panni de “su Cumpoidoreddu”

Si tratta di Benedetta Pinna, mini amazzone del Giara club “Antonio Casu”.

Benedetta, che ha 14 anni e, a suo attivo ha 5 sartigliedde, sarà accompagnata da su Segundu Angelica Salaris, 13 anni e da su Terzu Laura Giglio, di 16 anni.

Anche per questa edizione estiva, la data scelta non sarà quella del giorno di Ferragosto, ma il tutto si svolgerà la domenica prima, ossia l’11 agosto.

La novità più importante, però, è la scelta della location: non più nel tratto finale del Lungomare, ma sulla parte sabbiosa, al termine della strada asfaltata. Utilizzando, quindi, la parte naturale di sterrato e con un’ampia tribuna a disposizione di coloro che vorranno gustarsi lo spettacolo, offerto dall’abilità dei mini cavalieri partecipanti con un misto di tradizione e di vetrina turistica.

Due le associazioni che vi prenderanno parte, oltre al Giara club “Antonio Casu”, diretto da Andrea Manias, ci saranno i mini cavalieri del Giara Oristanese, coordinati da Antonio Madeddu.

La colonna sonora sarà, come sempre, scandita da mini Tamburini e Trombettieri della Pro Loco di Oristano.

Per la Vestizione de su Cumpoidoreddu, anche quest’anno, è stata incaricata di istruire le Massaieddas Katy Fiori, già Massaia Manna in più edizioni di Sartiglia.