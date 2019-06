Oristano. Manifestazione di interesse per l’amministratore unico

La durata della carica è stabilita in tre esercizi, eventualmente rinnovabili.

Possono partecipare alla presentazione della manifestazione di interesse soggetti in possesso di diploma di laurea magistrale/specialistica e/o di laurea quadriennale conseguita nel vecchio ordinamento degli studi universitari in economia, giurisprudenza, scienze politiche oppure altro titolo equipollente. Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, dovranno essere indicati gli estremi del provvedimento attestante l’equipollenza al corrispondente titolo italiano. I candidati dovranno avere comprovata esperienza professionale maturata nella gestione di società pubbliche e/o private.

Il bando completo è pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.oristano.it

Le domande di ammissione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 13 del 10 luglio 2019 e indirizzate al Sindaco del Comune di Oristano – Piazza Eleonora d’Arborea – 09170 Oristano. Qualora ci si avvalga del servizio postale le domande dovranno pervenire perentoriamente entro il termine di scadenza dell’avviso, e dovranno contenere sul retro della busta l’indicazione “Contiene domanda per il conferimento dell’incarico di Amministratore Unico nella Società “Oristano Servizi Comunali S.r.l.”. Non fa fede la data del timbro postale. La domanda e i relativi allegati potranno essere inviati anche alla casella di posta elettronica certificata istituzionale@pec.comune.oristano.it esclusivamente in un unico file in formato pdf.

La data del colloquio è fissata per il 15 luglio 2019 alle ore 12 presso la Sala Giunta, in Piazza E. D’Arborea n. 44 a Oristano.