Oristano, l’ATS informa alcune variazioni sull’assistenza

Nuovo ambulatorio di medicina generale a Villanova Truschedu e variazione orari a Samugheo

La dottoressa Rossana Frigau, medico di medicina generale per l’ambito 1.4, apre un nuovo ambulatorio nel comune di Villanova Truschedu (località Is Argiolas, presso ex ambulatorio di Guardia medica), che osserverà i seguenti orari di apertura:

– lunedì: dalle 9.30 alle 10.30;

– giovedì: dalle 15.30 alle 17.00.

Cambiano inoltre gli orari di apertura dell’ambulatorio della dottoressa Frigau a Samugheo:

– martedì: dalle 10.15 alle 12.15;

– giovedì: dalle 10.15 alle 11.30;

– venerdì: dalle 15.30 alle 16.30;

– sabato: dalle 9.00 alle 10.00.

Siamaggiore, Solarussa e Zerfaliu: incarico provvisorio di medicina generale

Il dottor Alessandro Albano, medico di medicina generale con incarico provvisorio dal 16 giugno 2019 per l’ambito 1.4, ha avviato l’attività ambulatoriale nei paesi di Siamaggiore, Solarussa e Zerfaliu. Di seguito i giorni e gli orari di apertura degli ambulatori:

Siamaggiore (via San Costantino)

– martedì, dalle 16 alle 17.30

– venerdì, dalle 9.30 alle 10.30

Solarussa (via Garibaldi, n. 3)

– lunedì, dalle 17.30 alle 19

– mercoledì, dalle 11 alle 12

– giovedì, dalle 16 alle 18

Zerfaliu, (C/O centro sociale)

– lunedì, dalle 16 alle 17

– mercoledì, dalle 9 alle 10.30

Giorni e orari di apertura degli ambulatori medici sono pubblicati sul sito www.asloristano.it> trova il medico e il pediatra.