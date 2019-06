Oristano. Il presidente dela Commissione Equità fra i generi e Pari opportunità sarà Pasqualina Pippia

Pasqualina Pippia è stata eletta alla presidenza della Commissione per l’Equità fra i generi e per le Pari opportunità del Comune di Oristano.

La commissione, allo scadere del primo anno di attività, si è riunita ieri sera per rinnovare le cariche di Presidenza e di Vice Presidenza, come previsto dal Regolamento.

Alla unanimità dei voti la Commissione ha eletto come Presidente la Commissaria Pasqualina Pippia – già Vice Presidente. Assumono l’incarico di Vice Presidenti il Consigliere comunale Gigi Mureddu e Alessandra Pusceddu (presidente uscente) che ha preso il posto della vice uscente, Gabriella Murgia, attuale Assessore regionale dell’agricoltura.