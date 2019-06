Oristano: dal 27 al 30 giugno il Sardegna Volleyball Challenge

È uno degli eventi più importante del cartellone di Oristano Città Europea dello sport 2019.

Il Sardegna Volleyball Challenge, torneo internazionale di pallavolo femminile under 16, con il suo carico di giovani promesse della pallavolo continentale, ritorna in città per il secondo anno consecutivo promettendo spettacolo e divertimento.

Dal 27 al 30 giugno Oristano sarà la capitale della pallavolo sarda, interessante banco di prova per le nazionali russa e slovena che dal 13 al 21 luglio saranno impegnate nei campionati europei di categoria in programma in Italia e Croazia. In campo a Oristano anche le forti tedesche della RPB Berlino.

Domani (martedì 25 giugno), alle 11,30, nella palestra dell’Istituto comprensivo n. 3 Sacro Cuore – Grazia Deledda, il programma del Sardegna volleyball Challenge sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa dal Presidente Roberto Porcheddu, dal Sindaco di Oristano Andrea Lutzu, dall’Assessore allo Sport Francesco Pinna e dal Presidente del Comitato centro Sardegna della FIPAV Roberto Puddu.