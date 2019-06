Oristano. Asili: pubblicate le graduatorie provvisorie, ricorsi entro l’8 luglio

Sul sito istituzionale del Comune di Oristano sono in pubblicazione le Graduatorie annuali provvisorie per l’ammissione dei bambini nelle strutture per la prima infanzia (piccoli, medi e grandi) per l’anno educativo 2019/2020.

Eventuali ricorsi dovranno pervenire al Comune di Oristano – Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona – Ufficio Prima Infanzia, Piazza Eleonora 44 Palazzo degli Scolopi, entro lunedì 8 luglio 2019 in una delle seguenti modalità:

consegnate a mano al Protocollo del Comune

inviate per posta elettronica ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.oristano.it oppure istituzionale@pec.comune.oristano.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Prima Infanzia 0783 – 791297 primainfanzia@comune.oristano.it – Responsabile del Servizio Adriana Lai – Istruttore Amministrativo Donatella Casu