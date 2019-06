Lasciata in auto dai genitori andati a fare degli acquisti

Un cittadino chiede l’intervento della Polizia dopo aver notato la presenza, all’interno di un’autovettura, parcheggiata nella centralissima Via Cesare Battisti, di una bambina in tenera età.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Squadra Volante, che ha notato la presenza del cittadino che ha richiesto l’intervento ed i genitori della bambina.

Secondo quanto riferito ai Poliziotti, la piccola di anni 5 seduta nel seggiolino posto nei sedili posteriori, sarebbe rimasta per circa una mezz’ora da sola sull’autovettura con tutti i finestrini chiusi ad eccezione del finestrino anteriore lasciato leggermente aperto.

I genitori hanno riferito di essersi assentati il tempo strettamente necessario per fare un acquisto in un negozio nelle immediate vicinanze, lasciando per non più di 10-15 minuti la piccola intenta a giocare con un cellulare.

Dai successivi controlli è anche emerso che il veicolo di proprietà del padre, risultava essere privo di copertura assicurativa obbligatoria, in quanto scaduta e mai rinnovata e di non aver mai convertito la patente di guida, conseguita nel paese di origine, in quella italiana secondo i termini previsti dalla legge e pertanto sprovvisto di titolo di guida valido per il nostro paese.

La bambina, a seguito degli accertamenti, è stata considerata in buone condizioni.