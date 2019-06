Jack Mazzoni apre l’estate musicale ad Alghero

Jack Mazzoni, il nuovo talento tra i Dj italiani, sbarca questo sabato ad Alghero per una serata memorabile. Con oltre 100 milioni di views su Youtube e 10 milioni di streaming su spotify, Jack Mazzoni è uno degli artisti dance più amati e seguiti in Europa. Il famosissimo Dj aprirà, di fatto, l’estate musicale algherese ospite del Maracaibo e del Kelu, i due noti locali della movida che hanno unito le loro forze per regalare a tutti i clienti una serata memorabile che avrà inizio alle ore 23 dopo le performance dei Dj resident Steven M e Mr Joker. Jack Mazzoni è diventato famoso per i suoi bootleg, poi è arrivato il grande successo grazie alla hit “Booma Yee” che ha collezionato sinora ben 32 milioni di visualizzazioni su youtube, che lo ha consacrato tra i Dj idoli dei teenagers. Nella sua giovanissima carriera ha già all’attivo diversi remixer per grandissimi artisti internazionali come Sean Paul, Sak Noel, Juan Magan, Alexandra Stan, Inna, Daddy Yankee e Dj Antoine, solo per citarne alcuni. I suoi Dj set sono coinvolgenti, impossibile stare fermi. Dunque, per una notte, lo spazio tra il Maracaibo e il Kelu, si fronte alla spiaggia di San Giovanni, si trasformerà in una sorta di discoteca all’aperto. Non mancheranno i remix realizzati per Sasha Lopez e Geo Da Silva, come anche il suo primo singolo “Pig Shot”, “Booma Yee” ( grande hit europea del 2013 ), per proseguire con “Awela Hey” con la quale nel 2014 ha scalato le classifiche delle radio spagnole. Spazio ai tormentoni come “Morena” e “Bailando Conga” oltre ai remix di brani famosissimi come “Con Calma” di Daddy Yankee e “La Libertad” di Alvaro Soler, come, probabilmente non mancheranno le hit italiane“Soldi” di Mahmood, “Amore Capoeira” di Giusy Ferreri, “Nera” di Irama o “Pem Pem” di Elettra Lamborghini.