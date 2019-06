FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, quarto SHOW COOKING “Cucinando”

Nell’ambito del Piano d’Azione del FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, Misura 1.B.1 – “Cucinando”: campagna

di promozione di una linea gastronomica specifica dei prodotti ittici della costa centro occidentale della Sardegna, il prossimo 21 giugno, a San Giovanni di Sinis, si terrà il quarto Show Cooking.

L’Associazione FLAG “Pescando – Sardegna Centro Occidentale”, è il Gruppo di Azione Locale nel settore ittico, che

associa rappresentanti del mondo della pesca, imprese e le amministrazioni comunali del territorio di sua

competenza, che comprende i Comuni di Arborea, Arbus, Baratili San Pietro, Cabras, Cuglieri, Guspini, Marrubiu,

Narbolia, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis e Terralba.

La mission del

FLAG Pescando è promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile e migliorare la qualità della vita e il

benessere sociale del territorio, in particolare valorizzando i prodotti ittici locali e accorciando la filiera della pesca,

secondo quanto previsto dalla propria Strategia di Sviluppo Locale.

Per realizzare questi obiettivi, il FLAG si è dotato di un Piano d’Azione, denominato “Pescando – Partecipare è fare”,

che prevede diverse Misure, tra le quali “Cucinando”, alla quale sta dando attuazione con il supporto tecnico –

operativo della Cultour Società Cooperativa Onlus. La finalità principale di “Cucinando” è quella di avviare un

dialogo permanente tra il mondo della pesca locale, il settore della ristorazione di qualità e gli ittiturismi presenti

nell’area FLAG, con lo scopo di valorizzare economicamente il pescato locale e il suo consumo a km 0.

In questo contesto, saranno realizzati quattro show cooking, uno per ciascuna macroarea geografica nella quale

sono stati accorpati i 15 Comuni del FLAG, rivolti a operatori della ristorazione, rappresentanti delle associazioni

dei cuochi e chef, aziende di produzione e trasformazione ittica, rappresentanti delle associazioni locali, influencer,

giornalisti e portatori di interesse.

Gli show cooking, saranno occasione per mettere in vetrina alcune delle eccellenze del nostro territorio e per alimentare un confronto “informale” tra tutti gli operatori.

Il quarto show cooking, si terrà venerdì 21 giugno 2019, dalle ore 11:00, alle ore 16:00, presso la trattoria Vento Maestro, sita nella borgata di San Giovanni di Sinis, Cabras, 09072, Oristano.

Sarà l’occasione per assistere dal vivo alla preparazione di piatti originali, creati in occasione di alcuni

laboratori esperienziali che hanno coinvolto i ristoratori locali nei mesi scorsi. I piatti elaborati sono stati inseriti in

un FLAG Menù originale che sarà adottato dagli operatori della ristorazione del territorio.

Gian Piero Pinna