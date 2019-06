Domani presentazione della mozione contro i mezzi militari nel territorio del Comune di Cagliari

Appuntamento alle 10:00 in piazza dei Centomila per l’A Foras Fest 2019

L’obiettivo della mozione è molto semplice: dichiarare l’indisponibilità del territorio comunale ad ospitare il transito e le manovre di mezzi coinvolti nelle esercitazioni militari. Il porto cagliaritano è stato oggetto di un continuo via vai di navi militari in questi giorni ed è stato vergognoso il fatto che sia stata concessa l’autorizzazione al cargo saudita Bahri Tabuk di attraccare al porto canale per ricevere un carico di container proveniente dalla RWM di Domusnovas, probabilmente bombe pronte a essere utilizzate dall’Arabia Saudita nel sanguinoso conflitto in Yemen.

Negli ultimi anni ci si è resi conto sempre di più del fatto che Cagliari, nonostante non sia vicina ai poligoni, sia un centro logistico fondamentale per la Difesa. Nel Porto di Cagliari attraccano le navi coinvolte nelle esercitazioni e spesso qui sbarcano mezzi militari diretti verso Teulada e Quirra. Il trasporto nel territorio comunale di ordigni e armi rappresenta un rischio per la popolazione. Inoltre, lo sforzo logistico e finanziario messo in campo per il trasporto di mezzi e armi è vergognosamente elevato, se paragonato agli sforzi per garantire il diritto alla mobilità dei sardi.

Il porto di Cagliari non è l’unico a vivere questa situazione e per questo simile proposte verranno preparate anche per comuni come Sant’Antioco e Olbia. Chiederemo il divieto di attracco e di transito per i mezzi militari e per ordigni, armi e munizionamenti. Chiederemo, inoltre, che non possa più accadere quello che è successo al Poetto, con l’esercitazione all’interno della Caserma Monfenera, o a Bosa, con le esercitazioni sul fiume Temo. I dettagli della mozione saranno presentati domani al termine del corteo. L’appuntamento per la manifestazione è per le ore 10:00 di domenica 2 giugno, in piazza dei Centomila a Cagliari.

Di seguito la lista aggiornata delle adesioni al corteo:

Acordu – Sòtziu pro sas Cunferèntzias Abertas

Asce Sardegna

Associazione Anima Libera

Associazione Antonio Gramsci – Cagliari

Assotziu Consumadoris Sardigna Onlus

Autodeterminatzione – ADN

Caminera Noa

Cìrculu Indipendentista “Hugo Chávez”

COBAS Scuola Sardegna

Collettivo Comunista (marxista-leninista) di Nuoro

Comitato Carlofortini Preoccupati

Confederazione Sindacale Sarda Css

Gruppo Emergency Cagliari

Fronte della Gioventù Comunista – Cagliari

Liberatzione

Liberu – Lìberos Rispetados Uguales

Movimento per la Decrescita Felice – Cagliari

Non Una di Meno Cagliari

Partito Comunista – Cagliari

Potere al Popolo – Cagliari

Potere al popolo – Sardegna

Sardegna Palestina

Sardegna Possibile

Sardigna Natzione Indipendentzia

Ubrec