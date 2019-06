Cagliari: proseguono gli appuntamenti e workshop organizzati da Federpreziosi

Dopo gli appuntamenti dedicati al rubino e zaffiro montato, giovedì 27 giugno, nella sede di Confcommercio Sud Sardegna, dalle 14.15 alle 15.45, si terrà un altro workshop organizzato da Federpreziosi Sud Sardegna, dedicato allo smeraldo montato.

L’obiettivo degli incontri è fornire ai professionisti del settore tutti gli strumenti utili a valutare la bellezza e la qualità delle gemme montate nei gioielli. Attraverso l’utilizzo della strumentazione gemmologica si potranno acquisire le conoscenze e le tecniche di base indispensabili a comprendere gli elementi che determinano il valore delle gemme e il prezzo al carato.

“Lentino, lampada e consigli strategici sono i tre ingredienti principali dei nostri incontri” spiega Maura Danese, Presidente Federpreziosi Sud Sardegna, gemmologa GIA e docente dei workshop, “formazione e aggiornamento sono indispensabili per operare nel nostro settore dove si sottovalutano piccoli particolari che possono fare la differenza nei prodotti che inseriamo nelle nostre gioiellerie, infatti Federpreziosi Sud Sardegna è la prima nella nostra isola ad avere un piccolo laboratorio gemmologia con sei postazioni dotato di strumentazione gemmologia di base a disposizione degli associati. Il corso ha come obiettivo quello di acquisire informazioni utili per posizionare in vetrina un bel rubino anziché un affascinante corindone rosa, saper gestire la riparazione del cliente che ci porta in gioielleria un anello con lo zaffiro blu e infine prenderci cura, nelle nostre couvette di un meraviglioso (ma pur sempre delicatissimo) smeraldo. Ogni gemma ha caratteristiche diverse che il gioielliere deve conoscere per garantire al cliente un prodotto di qualità e un servizio post vendita di alto livello”.

Le date. Giovedì 27 giugno, smeraldo montato, dalle 14.15 alle 15.45

Giovedì 4 luglio, rubino montato, dalle 14.15 alle 15.45

Giovedì 11 luglio, zaffiro montato, dalle 14.15 alle 15.45

Giovedì 18 luglio, smeraldo montato, dalle 14.15 alle 15.45

Giovedì 10 ottobre, rubino montato, dalle 14.15 alle 15.45

Giovedì 17 ottobre, zaffiro montato, dalle 14.15 alle 15.45

Giovedì 24 ottobre, smeraldo montato, dalle 14.15 alle 15.45

Martedì 5 novembre, rubino montato, dalle 14.15 alle 15.45

Martedì 12 novembre, zaffiro montato, dalle 14.15 alle 15.45

Martedì 19 novembre, smeraldo montato, dalle 14.15 alle 15.45

E’ previsto un numero massimo di 6 allievi per corso (titolare, socio, collaboratore o dipendente dell’azienda). Tutti gli strumenti sono già forniti dalla Federpreziosi Sud Sardegna e i seminari sono totalmente gratuiti per le aziende associate in regola con le quote associative. Durante il seminario si introdurrà la gemma nelle sue caratteristiche fisiche e si imparerà a determinare la qualità del gioiello attraverso l’utilizzo della strumentazione gemmologica di base. Possono accedere ai corsi le aziende non associate a Federpreziosi Confcommercio Sud Sardegna previa iscrizione.