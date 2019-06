Cagliari: il 20 giugno un seminario sul microcredito organizzato dalle Acli

Un focus sul bando nazionale del microcredito, forma di finanziamento rivolta a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo, o hanno difficoltà di accesso al credito bancario. Il prossimo giovedì 20 giugno a partire dalle 18 nella sede provinciale di viale Marconi 4, le Acli di Cagliari organizzano un seminario gratuito nell’ambito delle attività dello “Sportello impresa Acli”, servizio di consulenza gratuita di orientamento agli imprenditori già avviati e ai futuri imprenditori sulle diverse opportunità di finanziamento offerte dalle istituzioni.

A introdurre i lavori sarà il presidente di Acli Cagliari Mauro Carta: «La crescita del microcredito negli ultimi anni – spiega –, dimostra che questo strumento è in grado di svolgere un ruolo importante per incrementare l’inclusione finanziaria e sociale, soprattutto per i soggetti disoccupati e molto spesso non bancabili. Per questo abbiamo voluto dedicare un incontro a questa importante misura».

IL MICROCREDITO

Lo strumento del microcredito, nella forma di “microcredito imprenditoriale”, si rivolge a tutti coloro che intendono avviare o potenziare un’attività di microimpresa o di lavoro autonomo e/o che hanno difficoltà di accesso al credito bancario.

L’importo massimo del finanziamento è di 25 mila euro, che possono diventare 35 mila se le ultime sei rate pregresse sono state pagate in maniera puntuale e se lo sviluppo del progetto finanziato risulta in linea con il raggiungimento dei risultati intermedi stabiliti dal contratto di finanziamento e verificati dalla banca.

Chi può ottenere il finanziamento?

Lavoratori autonomi titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;

Imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;

Società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti.

L’ingresso al seminario è gratuito ma è richiesta l’iscrizione che può essere effettuata chiamando lo 07043039 o scrivendo a: acliprovincialicagliari@gmail.com