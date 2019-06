Cagliari- Contributi per gli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018

E’ stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributi, di cui al DPCM 27.02.2019, per gli investimenti strutturali e infrastrutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’aumento del livello di sicurezza delle strutture di proprietà privata, adibite ad uso abitativo e delle strutture e sedi di attività economiche, colpite dagli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018.

Sotto Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza alluvione della Regione autonoma della Sardegna – Dipartimento della Protezione Civile n. 11 del 07/06/2019.

I privati e le attività produttive possono presentare istanza, secondo le modalità indicate nel bando, entro le ore 13 del 13 luglio 2019.

Avviso e documentazione sono scaricabili dal link sotto indicato.

www.comune.cagliari.it