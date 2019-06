Cagliari. Assegnazione 23 posteggi commerciali nei Mercati Civici

L’Assessorato comunale alle Attività Produttive e Turismo ha bandito una gara pubblica per l’assegnazione di 23 posteggi commerciali, in concessione fino al 31 dicembre 2020, nei mercati cittadini al dettaglio (via Quirra, Is Bingias e Sant’Elia). Domande entro le ore 12,30 di venerdì 26 luglio 2019.

I posteggi messi a bando sono i seguenti:

8 nel Mercato di via Quirra (1 nel settore ittico, 2 nel settore carni, 4 nel settore frutta e verdura, 1 generico);

2 nel Mercato di Is Bingias (1 nel settore ittico e 1 generico);

13 nel Mercato di Sant’Elia (1 nel settore ittico e 12 generici).

Il bando con i dettagli sulla destinazione specifica dei posteggi da assegnare, le modalità di partecipazione e la modulistica per fare domanda, sono disponibili sulla sezione “Comune”, area tematica “Bandi di gara e avvisi – Altri bandi e avvisi” del portale istituzionale www.comune.cagliari.it

Ulteriori informazioni possono essere richieste telefonando allo 070.6775605 dalle 9 alle 13. In alternativa inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica mercaticivici@comune.cagliari.it .