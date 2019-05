Trofeo Miniere e Dune di Piscinas. Proseguono i lavori per il 2° Rally del Parco Geominerario della Sardegna

Continua alacremente l’organizzazione del 2° Rally del Parco Geominerario della Sardegna, Trofeo Miniere e Dune di Piscinas, organizzato dalla Mediterranea Team di Mauro Nivola, in collaborazione con Ogliastra Racing , la Arbus Pro Motors e AC Cagliari, promosso dai Comuni di Arbus, Guspini, e dal Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna, con il supporto dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato dello Sport e la supervisione dell’Automobile Club d’Italia.

La prima edizione

La 1^ edizione del Rally Del Parco Geominerario della Sardegna si concluse con la vittoria di Marino Gessa su Renault Clio della Giesse Promotion, vincitore anche del Trofeo Miniere e dune di Piscinas. Secondi sul podio Alessandro Canalis e Matteo Fois su Renault Clio S1600 della scuderia MRC Sport e terzi Giuseppe Mannu navigato da Massimiliano Frau su Renault Clio S3 per Magliona Motorsport. Lo scorso anno la gara si concentrò in una sola giornata, impegnando i piloti per i 35,37 km di prove speciali capaci di regalare al pubblico emozioni e adrenalina.

Programma Edizione 2019

Quest’anno si ripeterà la bellissima esperienza, regalando agli equipaggi due giorni di gara capaci di coinvolgere ancora una volta i territori di Guspini Arbus e Montevecchio con un programma fitto.

Guspini Il 17 maggio, sarà la giornata delle ricognizioni del percorso con la consegna dei Road Book presso l’Hotel Sa Rocca di Guspini.

Guspini Sabato 18 gli equipaggi dovranno far fronte agli adempimenti amministrativi, per tutti i partecipanti sono previste le verifiche tecniche e sportive dalle ore 13,30 alle 0re 18,30, presso la scuola elementare S.Satta con ingresso dai giardini di via Marconi.

Alle 19,30 sempre a Guspini è prevista la cerimonia di partenza dal cuore di Arbus in Piazza XX settembre di fronte alla bellissima facciata della chiesa di S. Nicola Mira risalente alla metà del XVII secolo .

La partenza della prima auto è prevista per Arbus Domenica 19 alle ore 11,00 in via della Pineta

Arrivo a Montevecchio Domenica 19 alle ore 18,00 presso il piazzale Rolandi e

Sempre a Montevecchio, alle ore 18,30 presso il piazzale Rolandi, cerimonia di Premiazione degli equipaggi e delle scuderie classificate

Le prove cronometrate (Prove Speciali) saranno in tutto nove ( tre da ripetere tre volte). Percorsi complessi, con tratti guidati e curve veloci e insidiose, allunghi e chicane senza disdegnare tornanti e passaggi all’interno del centro abitato. Un percorso capace di intimorire anche il più scaltro degli equipaggi in gara.

Il territorio

Il 2° Rally Parco Geominerario della Sardegna Trofeo Miniere e Dune di Piscinas, promuove il territorio con una gara che attraversa gli antichi siti minerari e i complessi industriali del Medio Campidano .

L’organizzazione di questa seconda edizione è imperniata in particolare nei territori dei comuni, di Arbus e Guspini nel comprensorio dei quali sono stati individuati i tracciati delle nove Prove Speciali che, decreteranno la classifica della gara e il nome del vincitore della seconda edizione.

Grazie alla lungimiranza dei sindaci, Antonello Ecca di Arbus e Giuseppe De Fanti di Guspini, che fin da subito hanno creduto, assieme al Presidente del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna, Tarcisio Agus ha potuto prendere corpo un progetto di promozione turistica del territorio, premiato anche dalla federazione ACI Sport, che ha insignito la gara della validità di Coppa Italia.