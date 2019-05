Sudafrica: leone con tumore curato con radioterapia in ospedale per umani

I pazienti dell’ospedale Muelmed Mediclinic di Pretoria, in Sudafrica, hanno dovuto condividere un reparto con un leone di quasi 260kg. Il felino, chiamato Chaos, è stato sottoposto a radioterapia per curare il suo tumore alla pelle ed è stato portato di nascosto da una porta di servizio per evitare di spaventare i pazienti umani.

Il leone di 16 anni è arrivato in ospedale per curare le lesioni sul suo naso sedato e legato a faccia in giù su una barella. L’animale è stato curato da un team di 5 radioterapisti e un oncologo in questa insolita ambientazione poiché non ci sono strutture per la radioterapia per animali in Sudafrica. La prima sessione di trattamento, per la quale gli occhi e le parti sane del naso sono stati coperti da bendaggi per proteggerli, è durata solo 5 minuti.

Le lesioni sono state notate qualche settimana fa e una biopsia ha confermato che si tratta di tumore. Chaos verrà tenuto all’ombra in un recinto che condivide con una leonessa fino a quando non sarà completato il trattamento in circa un mese. Solitamente, sono gli animali senza pelo, come ippopotami, elefanti e facoceri, quelli più soggetti ai tumori della pelle.

Kara Heynis, che si prende cura dell’animale, ha dichiarato che la radioterapia è stata costosa ma che “ne valeva assolutamente la pena”: “È come un figlio, quindi faremo tutto ciò che è necessario per lui”. Chaos, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, vive al Lory Park Zoo, circa 36km a sud di Pretoria, da quando aveva pochi giorni di vita. I leoni in libertà vivono in media 14 anni, mentre per quelli in cattività la vita media è di circa 22 anni.