Porto Torres- Informazioni in vista delle Elezioni europee

L’Ufficio elettorale del Comune di Porto Torres comunica che il palazzo centrale di Piazza Umberto I resterà aperto per il rilascio dei duplicati delle tessere elettorali venerdì 24 e sabato 25 maggio dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Mentre l’apertura per domenica 26 maggio si protrarrà per tutta la durata delle votazioni dunque dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Il Comune di Porto Torres ha inoltre organizzato un servizio di trasporto appositamente destinato ai portatori di disabilità per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza. Per chiunque fosse interessato ad utilizzare questo servizio dovrà contattare l’Ufficio al numero 079/5008032 per concordare le modalità del viaggio.

Inoltre nella giornata di lunedì 27 maggio gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe e l’Ufficio Elettorale resteranno chiusi al pubblico a causa dello svolgimento delle operazioni relative alle Elezioni Europee, mentre l’Ufficio dello Stato Civile rimarrà aperto esclusivamente per le dichiarazioni di morte e le dichiarazioni di nascita.