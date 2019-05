Oristano-Nati per leggere e nati per la musica unisce gli adulti e i bambini attraverso la lettura

La Biblioteca comunale di Oristano presenta venerdì 31 maggio alle 17.00 Nati per leggere e nati per la musica – Letture, suoni e coccole insieme, fin da piccoli.

L’incontro è rivolto a tutte le famiglie con bambini in età prescolare e agli adulti che se ne prendono cura.

Maria Antonietta Grimaldi, Pediatra Responsabile del Consultorio Familiare di Oristano e membro dell’Associazione Culturale Pediatri, esporrà i benefici della lettura condivisa e della musica nello sviluppo psicofisico del bambino.

La bibliotecaria e membro dell’Osservatorio nazionale per l’editoria Nati per leggere Elena Masala parlerà, invece, dell’editoria per bambini dai 0 ai 6 anni, approfondendo generi e libri diversi, partendo dalle novità per approdare ai classici. In particolare verranno trattati i 20 titoli del libri selezionati nella tipologia “nati per essere letti”.

Giuliana Manca, esperta di editoria e nuove tecnologie per l’infanzia, presenterà, in seguito, alcuni esempi di utilizzo che si può fare con i più piccoli del digitale legato al libro, ma darà anche informazioni e qualche spunto circa le guide e i siti Nati per leggere e Nati per la musica.

Simona Farris, educatrice e volontaria di Nati per leggere, illustrerà le esperienze di volontariato nella promozione della lettura.

La serata, che sarà accompagnata dagli intermezzi musicali di Eleonora Statzu, si concluderà con letture a bassa voce a cura degli adulti e dei bambini presenti.