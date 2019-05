Boom di iscrizioni alle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche

E’ boom di escursioni ed iscrizioni alle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche.

A detta di Davide Galli Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae: “In 10 giorni sfondato il tetto dei 150 eventi. Ora siamo ben oltre. L’1 e il 2 Giugno invitiamo tutti ad essere con noi. Al via una grande operazione di Educazione Ambientale. Sabato puliremo una delle poche spiagge selvagge d’Italia al cospetto di una falesia e dove l’erosione costiera è evidente. Nelle stesse ore, in Campania, puliremo il sentiero dei Trezeni lungo la costa. In contemporanea in Puglia proteggeremo le tartarughe e trasformeremo i rifiuti in opere d’arte. In Sicilia, con il mare di Lipari, saremo tra duomi vulcanici e vitigni craterici. Il 2 ancora in Campania i sub scenderanno sui fondali marini nei pressi di Agropoli per pulirli ma anche regalarci spettacolari immagini della Posidonia marina. Assisteremo a tutte le operazioni […] Ecco che Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche hanno messo in rete decine e decine di associazioni, enti, organizzazioni, e tanti esperti naturalisti, geologi, archeologi, operatori turistici, guide ambientali. Davvero stiamo facendo rete per raccontare l’Italia e tutelarla”.

Tra questi importanti eventi di tutela ambientale:

Il 1 Giugno per #PlasticFromSea in Puglia si punterà molto sulla difesa della Biodiversità per proteggere le tartarughe e il mare, mentre a Serranova, in provincia di Brindisi, il 1 giugno i rifiuti giacenti in spiaggia verranno trasformati in opere d’arte.

Lungo le spiagge dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto gli adulti e i bambini verranno condotti alla scoperta della biodiversità della riserva tramite i resti di organismi viventi trovati in spiaggia e si contribuirà anche alla pulizia del litorale raccogliendo i rifiuti in plastica. Al termine dell’escursione è previsto un laboratorio manuale di costruzione e rielaborazione in chiave artistica dei rifiuti raccolti.

Inoltre Il 1 Giugno è stato organizzata una giornata di trekking e di pulizia del sentieri dei Trezeni presso la baia di Terranova in Campania. L’escursione organizzata unitamente alla Legambiente Stella Maris di Agropoli si svolgerà lungo uno sterrato che collega la Baia di Trentova (Agropoli) con la frazione Lago di Castallebate.

Sempre in Campania sarà affascinante l’uscita in canoa e la pulizia dei fondali marini il 2 giugno, sempre con partenza dal porto di Agropoli, dove chi vorrà potrà godere di un’immersione subacquea alla scoperta della Poseidonia marina.

Infine in Sicilia, il 1 giugno, si potrà partecipare ad un percorso che si snoderà tra i vulcani e dei bellissimi vigneti circondati dal mare. Ad Ustica, invece, si camminerà all’interno di un piccolo bosco alla scoperta della storia geologica e delle peculiarità botaniche della perla nera del Tirreno.