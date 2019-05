Mercoledì 12 giugno a Quartu una masterclass per utilizzare Instagram

Un miliardo di utenti attivi ogni mese, oltre 500 milioni quelli attivi ogni anno, oltre 300 milioni

usano le Stories. Sono questi i numeri di Instagram, il social network diventano sempre più

popolare e utilizzato dalle persone comuni e dalle aziende. Mercoledì 12 giugno 2019, a partire

dalle ore 09.30, in via Eligio Porcu 116 a Quartu Sant’Elena, STARTER Cooperativa

Sociale organizza una masterclass con Francesco Pruneddu (@ch_ecco), social media

manager di varie aziende, brand ambassador nella promozione delle aziende di food & wine e

influencer.

Attraverso una parte teorica e una parte pratica, Pruneddu illustrerà metodi e trucchi per poter

gestire al meglio il proprio profilo, potersi muovere nel mercato odierno, promuove nel

migliore dei modi un progetto, la propria azienda e il proprio hobby.

Che si tratti di lavoro o divertimento, in comune c’è sempre una cosa, il proprio smartphone.

Grazie a questo infatti abbiamo in mano la possibilità di poterci mostrare a tutto il mondo sul

social con il maggior tasso di crescita mai registrato, la piattaforma adatta allo sviluppo di

strategie di marketing nuove ed in costante aggiornamento. La condivisione dei

contenuti visivi, l’uso degli hashtag, fa si che l’interazione sia superiore a qualsiasi altro social

network.

Questo il programma della masterclass: scegliere Instagram, vantaggi e opportunità del visual

storytelling, numeri, crescita e engagement; come sfruttare al meglio il terzo social network

più usato al mondo tra biografia, profilo personale o business, insight, foto, video, storie

e hashtag, il fenomeno dello shadow-ban tra tag e didascalia; come affinare la propria presenza

su Instagram per accrescere l’audience e creare engagement; il fenomeno Stories: perché

e come usare la funzione sempre più amata su Instagram; consigli e trucchi per creare stories,

sfruttare sondaggi, dirette, boomerang, album tematici; i migliori tool e app per editing,

repost, monitoraggio e programmazione come Snapseed, Vsco, Lighthroom, Inshot, Unfold,

Downloadgram, Onlypult; microinfluencer e influencer; Instagram Adv per creare una

campagna pubblcitaria; esempi di account da seguire per farsi ispirare prima di dar vita al proprio

progetto fotografico su Instagram; la sicurezza su Instagram attraverso l’autenticazione a due

fattori e cosa fare in caso di furto dell’account.

Il workshop è realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna nell’ambito delle

iniziative di Artigiani in Mostra 2019.

I biglietti sono disponibili online su Eventribe.