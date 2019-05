Swiss Life Global Solutions sceglie Marina di Puntaldia per l’evento velistico Melges World League 2019

Swiss Life Global Solutions è tra gli sponsor della seconda tappa del tour Europeo Melges World League 2019 che si svolgerà nella nostra isola.

Nello specifico la competizione è stata organizzata a Marina di Puntaldia, dal 17 al 19 maggio, per la Classe Melges 32 e, nello stesso luogo, ma dal 24 al 26 maggio per la Classe Melges 20.

Swiss Life Global Solutions, il brand del Gruppo Swiss Life specializzato in soluzioni assicurativo-finanziarie transfrontaliere a tutela del patrimonio e del passaggio generazionale per la clientela high net worth, ha deciso di supportare questo evento per sottolineare l’affinità del suo brand con l’esclusività della manifestazione e il prestigio dei suoi partecipanti. Swiss Life infatti è la più importante compagnia assicurativa Svizzera, operate anche in numerosi altri Stati.

Alessandro Tulli, amministratore delegato di Swiss Life (in Liechtenstein) AG, e Francesco Camerlingo, Head of Sales Europe South & East, dichiarano: “Swiss Life Global Solutions è lieta di affiancare Marina di Puntaldia e contribuire, con la propria sponsorizzazione, a regalare un’esperienza unica a tutti i partecipanti di questo importante evento velistico”.