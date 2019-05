Libri: il 21 maggio a Napoli Nazareno Palma col suo lavoro d’esordio “L’inganno della realtà”

Domani, 21 maggio 2019, Nazareno Palma presenterà il suo ultimo lavoro, “L’inganno della realtà”, pubblicato da Graus Edizioni. Ad ospitare l’evento, che prenderà il via alle 17,30, sarà la prestigiosa sede Ubik di Via Benedetto Croce 28 di Napoli, nel cuore del centro storico della città.

“L’inganno della realtà” è un romanzo fortemente introspettivo che prende il via da un grigio giorno dicembrino di New York, in cui Charles Wilson si trova davanti a un bivio: gettarsi nelle gelide acque del lago Champlain e farla finita o scegliere la vita a ogni costo? Giunto al punto di non ritorno, l’incontro con un bizzarro clochard dà inizio a un lungo flashback in cui il protagonista racconta le vicende che lo hanno condotto alla terribile decisione: la fuga dal paese d’origine, l’arrivo a New York, l’incontro con una donna bellissima e affascinante, intrighi e misteri, gioie e delusioni, amore e sofferenza. Charles, come spesso accade in questi casi, ha tutto quello che si potrebbe desiderare: un buon lavoro, una bella casa, una ragazza che lo ama. Ma la vita non è sempre come appare e a Charles il suo mondo perfetto comincia a stare stretto. Le certezze, precariamente costruite, iniziano a vacillare e a sgretolarsi come un castello di sabbia, granello dopo granello. “L’inganno della realtà” è, insomma, un viaggio psicologico in una vita tanto immaginaria quanto verosimile: la storia di Charles Wilson può essere la storia di uno qualsiasi di noi.

Ad intervenire, oltre all’autore Nazareno Palma saranno il moderatore Mariano Sisto, giornalista, e Francesco Campanile, psicologo, psicoterapeuta e psicoanalista interpersonale.

Nazareno Palma è nato a Lecce, ma ha sempre vissuto in Toscana. Diplomato in ragioneria, cresce con la passione per la letteratura e la scrittura. Dal suo animo turbolento prendono vita la sua ambizione e la sua necessità di comunicare ciò che per lui sono i veri valori dell’uomo, che al giorno d’oggi si stanno perdendo: l’eleganza, la purezza dell’anima e il valore dei sentimenti.

“L’inganno della realtà” è il suo romanzo di esordio.