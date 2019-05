In vista delle prossime elezioni comunali di Cagliari si terrà al T hotel il dibattito tra Francesca Ghirra e Paolo Truzzu

Si terrà domani sabato 25 maggio alle ore 17,00 presso il T Hotel, in via dei Giudicati 66, Cagliari il confronto tra i candidati alla carica di sindaco del capoluogo Francesca Ghirra (centrosinistra) e Paolo Truzzu (centrodestra) in vista delle prossime elezioni comunali previste per il 16 giugno.

Il dibattito, ad ingresso libero, sarà moderato dal giornalista Valerio Vargiu e organizzato da Winners, associazione di giovani imprenditori cagliaritani, e sarà dunque l’occasione per un confronto su tematiche inerenti attività economiche e artigianali, turismo e terzo settore.

Interverranno inoltre i rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato, Movimento Sportivo Popolare Italia e del mondo dell’associazionismo cagliaritano.