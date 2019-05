Genova. Martedì 7 maggio iniziativa a sostegno del progetto di Mediterranea Saving Humans

Martedì 7 maggio a Genova, allo spazio La Claque di via San Donato 9, a partire dalle ore 18, è in programma una giornata di lavori aperta a tutta la cittadinanza e articolata su diversi tavoli tematici, con l’obiettivo di sostenere il progetto di Mediterranea Saving Humans, anche attraverso percorsi di attivazione sociale sul territorio.

Gli organizzatori di Mediterranea spiegano così l’incontro : “L’ambizioso progetto concretizzato negli ultimi mesi da Mediterranea ci parla di un’azione possibile, di un’avventura che chiama simbolicamente a bordo tutti coloro che pensano sia sempre più urgente prendere posizione, attivandosi in una dimensione individuale e collettiva a sostegno del coraggioso viaggio intrapreso dalla Mare Jonio.

L’esigenza di riunirsi e incontrarsi per avviare percorsi di attivazione in terraferma a supporto delle sue missioni nasce dalla consapevolezza che Mediterranea ha bisogno di un’importante rete che, a terra come in mare, sia in grado di supportare la sua attività non governativa di denuncia di ciò che accade non troppo lontano dalle nostre coste e di disobbedienza alla narrazione nazionalista e xenofoba”.