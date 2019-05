Dalla Sardegna a Sofia per parlare di innovazione: Stefano Cucca e RADOFF rappresenteranno l’Italia al WEBIT

Il ‘gotha’ del mondo dell’innovazione è pronto a riunirsi, dal 13 al 15 maggio, a Sofia (in Bulgaria) per prendere parte alla prossima edizione del WEBIT, il più importante festival europeo dedicato alle startup emergenti e alle nuove frontiere della tecnologica. Un evento di caratura internazionale, che porterà all’interno del Palazzo Nazionale della Cultura 10mila delegati in rappresentanza di 111 Paesi, 500 investitori, 500 giornalisti e oltre 300 espositori.

Sono 1.500 le startup selezionate per il loro valore innovativo: tra queste non poteva mancare RADOFF, che sarà presente al WEBIT con uno stand informativo sul problema del gas Radon e sulle soluzioni smart messe a punto per combatterlo. Non solo. RADOFF sarà tra i protagonisti assoluti dell’evento, grazie al suo strategic manager, Stefano Cucca, ideatore del progetto Rumundu: la prima scuola permanente di innovazione sociale del Mediterraneo, che salirà sul palco in qualità di ‘speaker’ per parlare dell’esperienza di Radoff nella lotta al ‘nemico invisibile’, degli enormi progressi compiuti sul fronte della ricerca tecnologica e di come l’innovazione possa dare un grande contributo non solo per migliorare la qualità della vita delle persone ma in questo caso per salvarne tante.

“Il Webit – spiega Stefano Cucca – è uno degli eventi più influenti sulle tematiche legate all’innovazione tecnologica ma sempre più spesso l’innovazione sociale sta diventando una chiave di lettura attraverso la quale possiamo pensare ad un futuro migliore. Questa la motivazione che gli organizzatori hanno dato alla mia partecipazione come speaker e non posso che esserne fiero. Sarà un importante momento di confronto dove sono presenti i principali decisori con l’obiettivo di individuare strategie e piani di sviluppo in un percorso itinerante tra: Istanbul, Dubai, New Delhi e Singapore”.