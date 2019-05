Ambiente

San Vero Milis. L’11 maggio Ichnusa in campo per ripulire le spiagge dell’oristanese

Dopo il successo della prima giornata a Cagliari, l’11 maggio Ichnusa arriva a San Vero Milis (OR). Insieme a Legambiente Sardegna, la Birra di Sardegna si sposta a Oristano e invita tutti a partecipare in un ideale gesto d’amore per la Sardegna.

Più informazioni su ichnusa

ichnusa spiagge

spiagge Provincia Oristano









Raccogliere rifiuti dove non dovrebbero esserci: è un piccolo gesto di rispetto verso la propria terra che, se condiviso, può generare un cambiamento. Questo lo spirito della campagna#ILNOSTROIMPEGNO,ideata dal birrificio di Sardegnaa cui aderiscono Legambiente Sardegna, Cagliari Calcio e Dinamo Sassari. Sabato 11 maggioIchnusa arriva a San Vero Milis (OR), e invita la comunità a unirsi ai dipendenti del birrificio e ai volontari di Legambiente per ripulire dai rifiuti abbandonati le spiaggedi IsAreanse IsBenas.Una giornata da dedicare all’ambiente e alla condivisione, come nello spirito del marchio. Le iscrizioni all’evento sono aperte a tutti i maggiorenni che possono registrarsi sul sito dedicato www.ilnostroimpegno.it e, una volta iscritti, ricevere tutte le informazioni per la giornata.