Cagliari. Stretta di mano SOGAER-Volotea: aperta ufficialmente la nuova base operativa

Entra nel vivo la collaborazione tra SOGAER e Volotea: la già annunciata base che la compagnia spagnola ha studiato per l’Aeroporto Mameli è stata inaugurata nella mattina di ieri. Presenti per l’occasione i presidenti delle due compagnie, Carlos Muñoz e Gabor Pinna, l’AD Alberto Scanu e i vertici Regionali e della Camera di Commercio.

I dettagli della sinergia già sono stati raccontati nel corso della presentazione del progetto: brevemente si tratta di 2 airbus A319 allocati presso lo scalo Cagliaritano, che permetto di arricchire l’offerta con 15 nuove rotte – delle quali 7 estere – e che creano 50 nuovi posti di lavoro.

«Siamo felici di inaugurare la nostra quinta base italiana a Cagliari – ha dichiarato Carlos Muñoz – una città che gioca un ruolo strategico nei nostri piani di sviluppo a livello internazionale.» Una visione condivisa da entrambe le parti in causa, che sperano di dar continuità, o addirittura rinforzare, il trend positivo targato Volotea che si registra a Elmas. Solo in questa prima parte del 2019 si riporta un incremento del 44% dei voli in programma rispetto allo scorso anno, con un totale di 414000 posti in vendita.

L’appoggio al progetto arriva anche dalla Pubblica Amministrazione, rappresentata per l’occasione dall’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa. «Oggi festeggiamo il progetto di Volotea, che con il lavoro ci da la possibilità di uscire dalla Sardegna, ma anche di far entrare gente. Un grazie ai responsabili della SOGAER e a chi gestisce gli aeroporti sardi, che ci danno l’opportunità di conoscere il mondo e l’Europa. E grazie al presidente Muñoz che ha creduto in questo progetto politico e commerciale.»

