Cagliari. Il 4 e 5 maggio arriva “U4FIT Live”

La prima edizione di U4FIT Live si terrà il 4 e 5 maggio 2019 in Sardegna, a Cagliari, presso il Windsurfing Club di Marina Piccola.

U4FIT Live è il weekend di approfondimento teorico e pratico sulla corsa, guidato dal team di Trainer U4FIT.

Il Workshop, gratuito, ha una solida base teorica, ma è anche un laboratorio pratico esperienziale di corsa dove si testeranno tecniche, metodologie e generi diversi.

Il Workshop è rivolto alle persone che già corrono o che si stanno avvicinando alla corsa e vogliono imparare, approfondire e migliorare la loro tecnica di corsa, cosi come agli sportivi che desiderano migliorare la loro preparazione atletica utilizzando la corsa. Ancora, ai runner che vogliono conoscere esercizi specifici da eseguire nei giorni in cui non corrono, per migliorare la loro performance nella corsa, a chi desidera conoscere il tipo di attrezzatura da utilizzare durante la corsa e che tipo di scarpa usare.

Con U4FIT Live ci sarà la possibilità di partecipare gratuitamente ad un weekend pieno di formazione all’insegna del divertimento, del running e della socializzazione, in una cornice paesaggistica tra le più belle in Italia.