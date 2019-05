Cagliari- I candidati M5S alle elezioni Europee incontrano i cittadini

In vista delle elezioni europee, previste per domenica 26 Maggio, il Movimento 5 Stelle vuole incontrare i cittadini per presentare il programma e i candidati.

L’appuntamento è previsto per stasera, 20 Maggio alle ore 19.30, in piazza Costituzione a Cagliari. A parlare sarà la portavoce e consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Carla Cuccu.

In quest’occasione saranno presentati Alessandra Todde e Donato Forcillo, i due candidati sardi del Movimento alle Europee.

A seguire, alle 21.00, in via Montecristo 6 al Poetto, si terrà la pizzata di autofinanziamento.