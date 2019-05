Cagliari- Venerdì 24 maggio ottavo e ultimo appuntamento della rassegna musicale Sound Around the Island- Il canto nascosto

Venerdì 24 maggio alle ore 21.00 si conclude con l’ottavo e ultimo appuntamento, Sound Around the Island – Il canto nascosto la rassegna di musica organizzata dal Teatro Laboratorio Alkestis CRS, in collaborazione con la compagnia d’arte Circo Calumet e con l’associazione culturale Tàjrà.

L’edizione 2019, si è svolta a partire dal 12 aprile, nel Teatro Alkestis con otto incontri e concerti riuniti idealmente nel sottotitolo Il Canto Nascosto. La rassegna ha previsto non solo la presenza di artisti sardi, ma anche, per la prima volta importanti nomi della scena d‘autore italiana e internazionale. Tra i vari artisti troviamo il rocker americano Michael McDermott e la cantante romana Pilar.

Tra i rappresentanti sardi Cordas et Cannas, Elva Lutza, artisti emergenti come Nannigroove, il jazz del quartetto Àghera, la produzione originale Due Dui e la sperimentazione di Tomasella Calvisi con lo spettacolo In Coa.

Infatti a sigillare l’edizione 2019 è stato proprio lo spettacolo In Coa della cantante, attrice, performer e insegnante Tomasella Calvisi.

In Coa, produzione originale per la rassegna di quest’anno, è un concerto a voce sola, ma anche uno spettacolo dai forti tratti teatrali. Un omaggio alla terra natia (la Calvisi è sarda ma vive e opera a Firenze da oltre quarant’anni), con forti richiami alla tradizione e una spiccata tendenza alla ricerca sonora e vocale, da sempre nelle corde dell’artista.

In Coa è anche il titolo della rassegna: parola sarda che indica il grembo che ti accoglie, quella sensazione che ti avvolge quando si torna a casa, lo sprofondare nell‘antica accooglienza, di infiniti silenzi e con lei respirare, riprendere forma, identità e voce.



Al termine di ogni serata è stato organizzato, e sarò così anche per il 24 maggio, un momento legato alla cucina, convivio tra artisti e pubblico, con delle proposte caserecce, realizzate con prodotti genuini e di filiera corta, pensate da Maddalena Senis.

Come nelle precedenti edizioni, l’ingresso ai concerti è di 5,00 €, ma il costo del biglietto per il concerto non comprende la cena.

Inoltre è possibile acquistare gli ingressi ai concerti anche con i bonus Carta del Docente e 18App.

Per informazioni e prenotazioni: 070 30 63 92 (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 18:00 alle 22:00, il sabato dalle 18:00 alle 22:00, la domenica dalle 16:00 alle 22:00) o info@teatroalkestis.it

Il progetto Sound Around The Island è realizzato con il contributo di: Fondazione di Sardegna; Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo) – Regione Autònoma de Sardegna (Assessoradu de S’Istrutzione Pùblica, Benes Culturales, Informatzione, Ispetàculu e Isport) e il Comune di Cagliari (Assessorato alla Cultura).