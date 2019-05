Cagliari. Aperte le iscrizioni per l’Asilo Nido Metropolitano

Sono aperte le iscrizioni all’Asilo Nido Metropolitano per l’anno scolastico 2019/2020.

Potranno presentare la domanda i genitori dei bambini nati dal 1° gennaio 2018 al 31 maggio 2019, per la sezione piccoli; dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per la sezione grandi.

La frequenza all’Asilo Nido è riservata prioritariamente, in qualità di aventi diritto, ai figli dei dipendenti in ruolo a tempo indeterminato della Città Metropolitana, in quanto Asilo Nido aziendale, ai figli dei dipendenti della Proservice SPA (società in house della Città Metropolitana), in secondo luogo i figli dei titolari di un rapporto di lavoro flessibile /a termine stipulato direttamente con la Città Metropolitana con contratto della durata minima di mesi 6.

Ammessi gli aventi diritto alla frequenza dell’Asilo Nido, l’ulteriore disponibilità di posti potrà essere coperta in via prioritaria da minori fratelli/sorelle di un minore ancora frequentante, purché residente nel territorio della Città metropolitana e, successivamente, dal bacino di utenza dei residenti nel territorio della Città metropolitana.

Il bando e i moduli per la domanda di iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio Nido in via Cadello 9/b, Cagliari, al 1° piano e sul sito www.cittametropolitanacagliari.it

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Nido della Città Metropolitana di Cagliari, situato al primo piano dello stabile di via Cadello n. 9b in Cagliari con le seguenti modalità:

1) a mano entro le ore 12.00 del giorno 14/06/2019;

2) inviate via Pec al seguente indirizzo: pubblicaistruzione@pec.cittametropolitanacagliari.it entro le ore 12.00 del giorno 14/06/2019.

L’anno scolastico inizierà il 2 settembre 2019 per concludersi il 17 luglio 2020.