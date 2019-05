Cagliari: a scuola dal mastro birraio

Si svolgerà a Cagliari Domenica 19 Maggio 2019 dalle ore 9.30 una giornata interamente dedicata alla produzione della birra fatta casa.

Il corso, organizzato dall’associazione Brasseria dei Giudicati avrà come insegnante e maestro d’eccezione Alessio Frau, mastro birraio del Birrificio Gattarancio di Cagliari.

Un’occasione imperdibile non solo per chi si avvicina per la prima volta al mondo della produzione casalinga, ma anche per chi, avendo già esperienza, vorrà confrontarsi con un professionista che per una giornata intera metterà a disposizione la propria conoscenza.

Il corso suddiviso in due parti, una prima parte di teoria e una seconda di laboratorio, ha come obiettivo quello di mostrare come produrre la propria birra in ambiente casalingo, seguendo la procedura completa “all grain”, mantenendo la trattazione dell’argomento semplice e ponendo attenzione particolare alla minimizzazione dei costi.

Saranno fornite tutte le nozioni per la produzione della birra (ingredienti, processo e attrezzatura) e verrà eseguita una cotta dal vivo su una semplice ricetta.

Appuntamento fissato a Cagliari in via Sonnino 154 presso “Salsamenteria”, Domenica 19 Maggio 2019 dalle ore 9.30. Per informazioni e prenotazioni contattare info@brasseriadeigiudicati.it.

Info e prenotazioni

3282515900 – 3455999877

info@brasseriadeigiudicati.it

Facebook: Brasseria Dei Giudicati