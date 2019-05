Alghero. Sella & Mosca apre le porte a tutti gli amanti del Vino

Sella & Mosca, storica cantina sarda, recentemente acquistata dal Gruppo Terra Moretti apre le sue porte ai visitatori dandogli la possibilità di scoprire una delle più famose tenute dell’isola, nota non solo per la qualità dei suoi vini, ma anche per la sua bellezza ed estensione.

Cantine Aperte è l’evento enoturistico più importante in Italia. Dal 1993, l’ultimo weekend di maggio, le cantine socie del Movimento Turismo del Vino aprono le loro porte al pubblico, favorendo un contatto diretto con gli appassionati di vino tra degustazioni e visite in vigna.

La manifestazione, che vede di anno in anno sempre più adesioni e presenze, dà al pubblico non solo la possibilità di assaggiare i vini e di acquistarli direttamente in azienda, ma anche di visitare direttamente le cantine per scoprire i segreti della vinificazione e dell’affinamento.

Per questa occasione Sella & Mosca offre la possibilità di poter scegliere tra 2 diversi pacchetti:

Visita guidata alle Cantine Storiche e al Museo (durata circa 1 ora) seguita dalla degustazione di 2 vini (Torbato Brut + Dimonios con Pane Carasau)

MAX 30 PERSONE,

EURO 10.00 per persona

Visita guidata senza degustazione (bambini dai 6 anni e astemi)

EURO 4,00

( 2 turni al mattino alle ore 10.00 e 11.30 e 1 turno al pomeriggio alle ore 15.00)

2. Visita guidata alle Cantine Storiche e al Museo (durata circa 1 ora) seguita dalla degustazione di 3 vini (Torbato Brut + Tanca Farrà + Marchese di Villamarina con Pane Carasau)

MAX 30 PERSONE,

EURO 15.00 per persona

Visita guidata senza degustazione (bambini dai 6 anni e astemi) EURO 4,00

(1 turno al pomeriggio alle ore 16.30)

Per partecipare è necessario effettuare la prenotazione contattando il numero 079997701 oppure scrivendo una mail a enoteca@sellaemosca.com

Sella & Mosca nasce ad Alghero per mano dei due imprenditori piemontesi che le danno il nome: l’ingegnere Sella, nipote del famoso statista Quintino Sella, e l’avvocato Mosca. Era il 1899 e quell’impresa suona ancora oggi pionieristica, unica ed esemplare. Furono necessarie imponenti opere di bonifica per trasformare quelle vaste tenute in impresa vivaistica prima e vitivinicola poi. Prima le barbatelle, da cui prese vita l’azienda vivaistica, poi i vigneti crebbero. Infine la costruzione di una cantina all’avanguardia.

Conta oggi 520 ettari di vigneto producendo un’ampia gamma di etichette: dal Vermentino di Gallura, al Cannonau, al Cabernet-Sauvignon, al Merlot.

L’azienda che ha ridato slancio a Sella & Mosca è il Gruppo Terra Moretti. Tre regioni, sei cantine, sei modi diversi di vivere la bellezza dell’Italia. Terra Moretti è da sempre impegnata nella tutela e valorizzazione dei territori a più alta vocazione vitivinicola.

Nel nome della capogruppo l’impegno di sempre: la terra è un patrimonio da tutelare, valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni. In Franciacorta Bellavista e Contadi Castaldi, in Toscana Petra, Tenuta La Badiola e Teruzzi, in Sardegna Sella & Mosca. imprese che si riconoscono negli stessi valori. Fondato da Vittorio Moretti, il gruppo è oggi guidato da Francesca Moretti che ha dato avvio ad un processo di conversione “verde” di tutte le tenute intraprendendo strategie integrate di difesa biologica e portando innovazione nel campo della sostenibilità ambientale.