In scena “Era l’allodola?” di Monachella e Valle all’Auditorium Pazzola

“Era l’allodola?“, lo spettacolo finalista e vincitore del premio come miglior attore protagonista al “Roma Comic OFF Festival 2018“, sfida la scaramanzia e va in scena venerdì 17 maggio alle 21,00 a Sennori, all’Auditorium A. Pazzola di via Farina.

Le tragicomiche conversazioni di un uomo innamorato, scritte dirette ed interpretate da Daniele Monachella e Carlo Valle, hanno riscosso un ottimo successo di pubblico e di critica nelle rappresentazioni ospitate in diversi centri dell’isola tra l’estate e l’autunno. Superato con altrettante soddisfazioni l’inverno e iniziata al meglio la primavera con la fortunata tappa di Ittiri si arriva a Sennori e si guarda anche alle già programmate tappe estive di Sassari, Alghero ed Olbia. “Era l’allodola?” si conferma anche a livello nazionale. Dopo la partecipazione al Roma Comic Festival 2018, nel corso del quale ha anche ricevuto uno dei riconoscimenti più importanti, quello al miglior attore protagonista Daniele Monachella, arriva anche l’inserimento in un’altra prestigiosa manifestazione: il Book City di Milano. Per tre giorni nel capoluogo lombardo verranno promossi incontri, presentazioni, dialoghi, letture ad alta voce, mostre, spettacoli, seminari sulle nuove pratiche di lettura, a partire da libri antichi, nuovi e nuovissimi, dalle raccolte e biblioteche storiche pubbliche e private, dalle pratiche della lettura come evento individuale, ma anche collettivo. Tra gli spettacoli ci sarà appunto anche “Era l’allodola?”

“Per noi è un ulteriore motivo di soddisfazione ma ci auguriamo che, come già avvenuto dopo il festival della comicità di Roma, possa essere anche un’opportunità per far conoscere ad un pubblico più vasto il nostro spettacolo. Il passa parola fino ad ora ci ha premiati e speriamo che dopo questa esperienza arrivino anche altre richieste di rappresentazioni nella penisola“, afferma Daniele Monachella di MAB Teatro.

“Ora però pensiamo alla prossima non meno importante tappa di Sennori. Siamo sempre molto emozionati quando portiamo per la prima volta “Era l’allodola?” in un Comune che non aveva mai ospitato la nostra commedia“.

“Era l’allodola?” è una produzione di Mab Teatro col contributo della Fondazione di Sardegna e col Patrocinio dello IASEMS Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies.