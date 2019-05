Al passo con i tempi è l’iniziativa Acli che permette agli over 60 di passeggiare per le bellezze del capoluogo sardo

Al passo con i tempi è l’iniziativa che organizza delle splendide passeggiate in compagnia per over 60. Grazie alle Federazione Pensionati Acli e in compagnia dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale, e al progetto Sorriso Sardegna i partecipanti avranno la possibilità di incontrarsi e camminare assieme attraverso alcune delle zone più belle della città di Cagliari.

Si tratta di un servizio totalmente gratuito che vuole promuovere il benessere dell’anziano ed educare all’invecchiamento attivo, come perseguito da sempre dalle Acli.

Il primo appuntamento, previsto per il 17 maggio, prevede la visita a Calamosca e al Lungomare di Sant’Elia. Per chi volesse partecipare il luogo d’incontro sarà Piazza Repubblica alle ore 10.00. Successivamente da lì ci si sposterà in autobus fino al lungomare di Sant’Elia per iniziare la passeggiata.

Il percorso completo prevede il Lungomare Sant’Elia, Via Del Borgo, il Faro e la spiaggia di Calamosca.

La seconda passeggiata invece sarà il 31 Maggio al Parco del Molentargius.

Per partecipare è necessario essere soci Acli.

Per informazioni è possibile chiamare lo 07043039 o scrivere a: acliprovincialicagliari@gmail.com