Aglientu, Rena Majore: sabato 11 maggio al “S’Historia Cafè” una serata speciale

Al “S’Historia Cafè” vale la pena, ogni sabato sera, non mancare all’appuntamento con gli eventi programmati da Igino Vivarini, per dare avvio ad una stagione turistica caratterizzata da musica, balli ed eventi di vario genere.

L’intento è soprattutto quello che il fine settimana, per le persone di tutte le età, ci sia l’opportunità di trascorrere una serata diversa dal solito tran-tran quotidiano.

E allora ecco che questo sabato al “S’Historia Cafè” , dalle ore 23:00 in poi, si torna a ballare all’insegna dell’allegria con i DJ Willy e Goku, oltre alle immancabili percussioni di Kalif. La noia, in questo locale di assoluta tendenza, non ha accesso.

Qua trionfa il buonumore, l’amicizia e l’entusiasmo, tre elementi che costituiscono l’ossatura di serate in cui niente è lasciato al caso. Insomma, il fine settimana “S’Historia Cafè” offre l’opportunità di serate particolari, ideali per combattere la noia.

Ma c’è pure di più, ossia l’attiguo “Ristorante S’Historia” (aperto a pranzo (ore 12:00) e cena (ore 19:00), con il lunedì giorno di chiusura) è in grado di soddisfare il palato dei buongustai più esigenti, dai primi piatti (pasta, riso, zuppa gallurese, bavette all’astice, e pennette ai granchi e bottarga), ai secondi di pesce e di carne.

Non mancano i salumi, i formaggi e le pizze. La cantina dei vini, inoltre, è particolarmente fornita da non lasciare nessuno a …secco.