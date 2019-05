A Sassari si affronta la sfida della digitalizzazione e dell’efficienza nell’incontro Industry 4.0 e Outsourcing

Villa Mimosa a Sassari ha ospitato l’incontro Industry 4.0 e Outsourcing – La sfida della digitalizzazione e dell’efficienza, promosso da Confindustria Centro Nord Sardegna , realizzato in collaborazione con Adecco e la sua società Mylia, si è rivolto alle aziende associate.

Digitalizzazione ed efficienza sono due elementi che caratterizzano un’azienda moderna che vuole stare nel mercato di oggi. Ma sono anche due importanti sfide da affrontare quotidianamente.

Si tratta di un passaggio che viene definito Industria 4.0, una sorta di quarta rivoluzione industriale. Le conseguenze sul mercato del lavoro potrebbero essere rilevanti e ci si chiede se le aziende siano pronte a competere in questo nuovo contesto.

La Confindustria e il Governo hanno messo a punto negli ultimi anni una serie di iniziative che hanno portato a varare il Piano per l’Industria 4.0, contenuto all’interno della legge di Bilancio 2017.

Si tratta di misure tuttora in vigore che vanno dagli incentivi fiscali al sostegno al venture capital, dalla diffusione della banda ultralarga alla formazione dalle scuole all’università con lo scopo ultimo di favorire e incentivare le imprese ad adeguarsi e aderire pienamente alla quarta rivoluzione industriale.

L’iniziativa Industry 4.0 e Outsourcing vuole: “far conoscere meglio la misura Industria 4.0, importante perché attraverso l’innovazione le aziende possono stare sul mercato con maggiori certezze. E parliamo di mercati non solo regionali o nazionali, ma anche internazionali – ha spiegato Giuseppe Ruggiu, Presidente Confindustria Centro Nord Sardegna –. Si tratta di un’agevolazione veloce, che permette alle aziende, attraverso il credito di imposta e oggi l’iperammortamento, di investire non solo in macchinari e attrezzature ma anche sulla formazione del personale”.