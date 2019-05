ANGI presenta alla Camera il Manifesto Europeo per l’Innovazione

Oggi 16 Maggio nella Sala Stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il Manifesto Europeo per l’Innovazione organizzato dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori.

Sono intervenute per l’occasione numerose autorità tra cui l’On. Fabio Rampelli, Vicepresidente della Camera dei Deputati; Vincenzo Zoccano, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – M5S; On. Annagrazia Calabria, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali – Forza Italia; On. Anna Ascani, Vicepresidente del Partito Democratico); On. Federico Mollicone, Capogruppo Fratelli d’Italia Commissione Cultura, Scienza e Istruzione.

Il Manifesto europeo per l’innovazione vuole mettere al centro i giovani, le imprese, la ricerca scientifica e tecnologica, in un’ottica di sviluppo dell’intero sistema Paese italiano.

Si tratta di un decalogo di proposte rivolto a tutti i partiti politici, al mondo della pubblica amministrazione, ai comuni e alle regioni con l’obiettivo di porre l’accento sull’Agenda Digitale: uno snodo fondamentale per la politica comunitaria del prossimo quinquennio che tutti i rappresentanti che andranno nell’Europarlamento possano promuovere, sostenere e sensibilizzare a favore di un’Europa sempre più unita e coesa.

Il manifesto infatti verrà diffuso e fatto sottoscrivere da tutti gli attori pubblici e privati che ne riconoscano in primis l’entusiasmo di una generazione che desidera cambiare le cose, anche attraverso la creazione di eventi territoriali e consultazioni on line e social al fine di poter ampliare il dibattito.

L’iniziativa è stata presentata dal Presidente dell’ANGI Gabriele Ferrieri, il vicepresidente regionale del FVG e membro del comitato scientifico ANGI, insieme ad altri membri del consiglio di presidenza, comitato scientifico e promotore.

Speciale anche l’intervento anche del dott. Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia.