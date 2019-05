A Sassari il 24 maggio il secondo sciopero globale per il Clima

A poco più di due mesi dalla grande mobilitazione del 15 marzo che ha visto sfilare

in corteo più di 2 milioni di ragazzi in Europa e oltre 3000 nella sola Sassari, il

movimento ispirato dalla ormai celebre sedicenne Greta Thunberg si prepara a

invadere di nuovo le piazze di tutto il mondo. La data scelta per il 2° sciopero globale

per il clima, il 24 maggio, non è affatto casuale, e cade volutamente a due giorni

dalle elezioni europee: l’obbiettivo è quello di fare pressione sulla politica, che si è

dimostrata fin’ora sorda alle richieste dei ragazzi.

I giovani di Sassari, che ricordiamo essere stata una delle principali piazze del Sud

Italia nel marzo scorso, porteranno in corteo temi globali – uno su tutti il rispetto degli

accordi di Parigi – assieme alle questioni locali che con questi si intrecciano: no a

qualunque proposta di metanizzazione della Sardegna in primis, e a seguire

chiusura delle centrali a carbone e raffinerie dell’isola, bonifica delle aree inquinate

del Sulcis e di Porto Torres, grande piano di investimenti pubblici sulle rinnovabili.

“Molto è successo da quando #fridaysforfuture è nato” dicono gli attivisti “grazie alla

nostra pressione Irlanda e Regno Unito hanno dichiarato lo stato di emergenza

climatica, mentre in America si fa sempre più popolare la proposta di Green New

Deal, un grande piano di investimenti pubblici che aiuti lavoro e ambiente. Ma le

promesse dei politici non si sono ancora tradotte in fatti, e in Italia tutto tace. Ce lo

dice la scienza, non possiamo più aspettare”.

L’appuntamento per i ragazzi di Sassari – ai quali si uniranno gli attivisti di Alghero,

Portò Torres e Tempio – è per venerdì 24 Maggio alle 9:30 in Piazza Castello.