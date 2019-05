A La Ciotat la Rassegna di autori sardi che hanno scritto sulla Francia e di autori francesi che hanno scritto sulla Sardegna

In occasione del Consiglio Direttivo Nazionale della F.A.S.I. ( Federazione Associazioni Sarde in Italia), riunito a Milano il 24 marzo 2019, ciascuno dei responsabili dei quattro Progetti regionali, relativi a tematiche culturali e turistiche, presentati dalla F.A.S.I. per l’anno 2019 e approvati (ai sensi dell’art. 19 della Legge regionale n. 7/1991) dai competenti organi dell’Assessorato del lavoro della Regione Autonoma della Sardegna, ha illustrato il rispettivo Progetto.

Il progetto «Francia-Sardegna: rassegna di autori sardi e francesi. Nel ricordo del giurista Domenico Alberto Azuni (Sassari, 1749 – Cagliari, 1827) a 270 anni dalla nascita, rassegna di autori sardi che hanno scritto sulla Francia e di autori francesi che hanno scritto sulla Sardegna», è stato organizzato da Paolo Pulina, la vicepresidente e responsabile Cultura /Informazione della F.A.S.I.

La prima tappa di tale progetto si svolgerà in Francia a La Ciotat domenica 19 Maggio. Si tratta di un convegno che si propone l’obiettivo di ricostruire, a 270 anni dalla nascita, la vicenda biografica e i meriti storici degli studi di un eccezionale emigrato sardo in Francia qual è stato Domenico Alberto Azuni, un noto giurista di diritto marittimo a livello internazionale, ma poco conosciuto nell’isola.

Nel 2019 dunque si coglie l’occasione per celebrare – a 270 anni dalla nascita – questo grande giurista sardo-francese, che ha scritto molte opere in francese e su temi relativi alla Francia. In questo modo il Convegno è stato organizzato con l’obiettivo di approfondire i legami interculturali fra Sardegna e Francia.

I fabbisogni fondamentali che il Convegno intende perciò soddisfare sono quelli che mirano a far conoscere in Francia gli scrittori sardi che si sono occupati della stessa e, viceversa, nella nostra isola quelli francesi che hanno scritto sulla Sardegna.

Il principale risultato atteso è che a questi autori venga dedicata in Francia e in Sardegna l’attenzione che meritano, magari riuscendo a interessare gli Istituti scolastici dei vari territori negli approfondimenti conoscitivi che riguardano i vari scrittori.

Il programma della rassegna, previsto per domenica 19 maggio, inizierà alle ore 9,30 presso CERCLE DE LA RENAISSANCE, 10 avenue Maréchal Gallieni, La Ciotat, con i saluti istituzionali da parte della F.A.S.I (rappresentante Regione Sardegna).

In seguito verranno esposte le seguenti relazioni: Domenico Alberto Azuni, vita e opere di Antonio Delogu; Honoré de Balzac e il suo viaggio in Sardegna di Sandro Ruju; André Pieyre de Mardriargues e La Caletta (romanzo ‘Le lis de mer’)” di Patrizia De Capitani;Edouard Vincenct e la Sardegna di Tola; Autori francesi e testi in francese sui Nuraghi della Sardegna di Paolo Pulina; Dialogo con Michaël Uras, scrittore di origine sarda famoso in Francia di Sébastien Madau.

Alle ore 13 è previsto un buffet e poi ancora verranno esposte le relazioni:

Parigi nel ‘Diario Politico di Giorgio Asproni di Jean-Yves Frétigné; Auguste Boullier e la Sardegna di Gilles Bertrand; Genesi e posterità di ‘Sardaigne au coeur’ di Claude Schmitt e infine Marc Porcu e la Sardegna di Dimitri Porcu.