Porto Torres. Aggiudicato lo stabile della Renaredda

L’Amministrazione: «Dopo più di dieci anni la struttura del Centro Velico non sarà più un’incompiuta»

Un’area per il mare e il relax, una zona dedicata allo sport e agli eventi, un punto ristoro e uno spazio per il cinema all’aperto. La struttura del Centro Velico nella Piazza “Eroi dell’Onda” La Renaredda sarà trasformata in un centro turistico: a più di dieci anni di distanza dalla conclusione dei lavori, lo stabile verrà affidato in gestione grazie all’avviso pubblico per la concessione di valorizzazione a fini turistici, sportivi e culturali connessi al mare, messa a bando dall’amministrazione comunale. La determina di aggiudicazione provvisoria è stata pubblicata nell’Albo Pretorio: il progetto vincitore è stato presentato dalla società Balà srl.

«Lo stabile del Centro Velico finalmente non sarà più un’incompiuta. In questi mesi c’è stato un lavoro estremamente importante e dettagliato da parte del nostro Ufficio Patrimonio che ha individuato lo strumento normativo più adatto per rendere operativa dopo tanti anni la struttura, senza ulteriori esborsi per le casse comunali», sottolinea l’assessore al Patrimonio, Marcello Zirulia. «Il bando è rimasto aperto per tre mesi. Sono pervenute due proposte – aggiunge l’assessore – e ad aggiudicarsi la gestione dello stabile e di parte dell’area pertinente sarà una società che investirà ben 477mila euro per la realizzazione di attività legate al mare, punti ristoro, eventi in collaborazione con le associazioni, spazi per l’informazione turistica e cinema all’aperto, quest’ultimo a disposizione anche dell’amministrazione comunale. Il progetto è moderno e innovativo, prevede l’utilizzo della struttura per tutto l’anno e la creazione di numerosi servizi. Sarà affidata in concessione anche un’area esterna tra la piazza e la battigia, ma l’accesso al mare sarà comunque libero e garantito a tutti i cittadini».

Gli uffici hanno attivato le verifiche previste dal Codice dei contratti: alcune sono già arrivate ed entro qualche giorno si riuscirà a procedere all’aggiudicazione definitiva. Le finalità della valorizzazione sono quelle indicate nella deliberazione del Consiglio comunale dell’11 ottobre 2018 che prevedevano l’ampliamento dei servizi, la riqualificazione, la promozione di sport acquatici ed eventi, la collaborazione con le associazioni e l’autonomia economico-finanziaria. Il soggetto privato investirà quasi mezzo milione di euro e dovrà corrispondere dodicimila euro all’anno più iva di canone all’amministrazione.

La gestione avrà una durata di quarantotto anni. Il progetto prevede la realizzazione al piano terra di una sala bar e punto di ristoro, un angolo dedicato alle informazioni turistiche e un allestimento con tavolini e sedie. Il cortile manterrà in parte la funzione di deposito per le attività marine (regate, gare di pesca, diving, snorkeling, sup, match race) e un’altra area sarà utilizzata per le lezioni teoriche. Al piano superiore verrà creata una terrazza panoramica al servizio del punto di ristoro, sfruttando la superficie posta sopra la pergola in cemento armato che sormonta il cortile esterno. Una delle principali novità riguarderà l’area esterna: si prevede l’installazione di una piattaforma in teak o materiale simile, amovibile, con sdraio, attrezzature per la balneazione, fari a basso consumo, punti wifi, totem informativi, colonnine di ricarica elettrica per mezzi e telefonini e punti di noleggio per monopattini elettrici.

Ci saranno, come da finalità del bando, corridoi di libero ingresso alla spiaggia. Il progetto prevede anche la realizzazione di piazzette attrezzate con angoli barbecue e tavoli da picnic. «La valorizzazione della struttura del Centro Velico era uno dei punti cardine del nostro piano di ricognizione del patrimonio comunale – afferma il sindaco Sean Wheeler – perché non era tollerabile che una delle incompiute storiche della nostra città continuasse ad essere tale, proprio in una delle aree più pregiate e frequentate, il Lungomare. Grazie alla concessione non rimarrà più una cattedrale nel deserto, ma diventerà un centro turistico polifunzionale che rafforzerà il legame con le attività del mare e migliorerà la fruibilità di quel tratto di costa, consentendo all’amministrazione anche l’utilizzo dell’area esterna per iniziative di cinema all’aperto».