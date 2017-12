XV Trofeo Caroli Hotels under 14 dall’8 al 13 febbraio 2018

Dall’8 al 13 Febbraio 2018 si terrà il XV Trofeo Caroli Hotels under 14: torneo internazionale di calcio internazionale di calcio giovanile.

Le squadre: Santa Maria di Leuca – Gallipoli – Racale – Otranto – Collepasso – Sogliano Cavour – Poggiardo – Taurisano – Lequile – Casarano – Nardò – Copertino – Tricase – Melpignano – Lecce – Galatina – Parabita – Ugento – Martano – Melendugno – Maglie

E’ ormai tutto pronto la quindicesima edizione del “Trofeo Caroli Hotels Under 14”, torneo internazionale di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Giovanissimi fascia B (nati nel 2004), in programma su ben 21 campi di gioco salentini dal 8 al 13 febbraio 2018: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Racale, Otranto, Collepasso, Sogliano Cavour, Poggiardo, Taurisano, Ugento, Lequile, Casarano, Nardò, Copertino, Tricase, Melpignano, Lecce (C.U.S.), Parabita (Heffort Sport Village), Galatina, Martano, Melendugno, Maglie. L’ultima edizione del torneo organizzato dall’ASD Capo di Leuca è stata vinta dalla Tor Tre Teste Roma che aveva battuto in finale. Caroli Hotels è il main sponsor del Torneo. Per la prima volta sono tre i continenti rappresentati (cinque formazioni inglesi, una svizzera, una argentina e una giapponese) con la grande novità relativa alla presenza di una squadra giapponese, la Fourwinds Japan per un’edizione che si preannuncia particolarmente interessante. La macchina organizzativa lavora a pieno regime per completare gli ultimi aspetti logistico-organizzativi e garantire la migliore accoglienza possibile alle 28 società partecipanti:.

Questa la composizione dei sette gironi:

GIRONE A – MILAN, SHEFFIELD WEDNESDAY, LECCE, SANT’ANIELLO

GIRONE B – LAZIO, BOURNEMOUTH, INVICTA MATERA, CAPO DI LEUCA

GIRONE C – ROMA, HELLAS VERONA, CREATIVE ACADEMY, GALLIPOLI MONTEFIORE

GIRONE D – ARSENAL, TOR TRE TESTE. AUSONIA CALCIO 1931, LOS AROMOS

GIRONE E – INTER, LUGANO, NICK BARI, ACCADEMIA SORRENTO

GIRONE F – JUVENTUS, SPAL, FOURWINDS JAPAN, SOCCER DREAM 2000

GIRONE G – GENOA, SASSUOLO, STEVENAGE, NUOVA TARAS TARANTO

La conferenza stampa di presentazione ufficiale si svolgerà a Lecce nella Sala Consiliare di Palazzo dei Celestini il 18 gennaio 2018 alle ore 11,00, in collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Ragazzi (CCR) dei centri interessati per un progetto ad ampio respiro che unisce sport, solidarietà, promozione del territorio e interscambio culturale. La cerimonia di inaugurazione, invece, è programmata per Giovedì 8 Febbraio alle 18:00 con la sede che sarà successivamente comunicata.

La Giovane Italia, format ideato dal giornalista di Sky Sport Paolo Ghisoni, seguirà come ogni anno il Trofeo Caroli Hotels Under 14 con un occhio particolare per i match di Juventus, Roma, Milan, Sassuolo, Hellas Verona, Inter, Juventus, Spal e Genoa che sperimenteranno (come già altre squadre nella scorsa edizione) l'”autogestione” tecnica dei ragazzi. L’iniziativa ‘La Giovane Italia in Campo’ sarà dunque replicata e vedrà otto big del calcio italiano responsabilizzare i ragazzi e i genitori al seguito: i primi, dopo un colloquio nello spogliatoio con il proprio allenatore, vivranno poi l’esperienza della partita senza la figura del tecnico in panchina (che andrà invece in tribuna). Un modo per togliere alibi, polemiche e inutili sceneggiate, e se ne vedono fin troppo spesso, al di là della squadra di appartenenza, quando giocano i ragazzini, agli adulti e fidarsi dell’entusiasmo di chi il calcio lo vive nella maniera giusta. Insomma, un invito a tutti, per fare in modo che questa non resti una sperimentazione futuribile ma diventi, così come l’auto-arbitraggio, una prassi per il calcio giovanile, nei prossimi anni. Mettere al centro i più piccoli, per educare i più grandi, in poche parole. Una mano tesa verso il futuro, direttamente dal Salento, in un palcoscenico bellissimo e agonisticamente di livello top, vista la presenze delle migliori squadre italiane e quest’anno anche di otto formazione estere. Il programma prevede sette gironi da quattro squadre con ottavi, quarti, semifinali e finali. Le semifinali si disputeranno sul terreno della Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo. Le finali invece si giocheranno allo stadio “Bianco” di Gallipoli. Il sito dedicato alla manifestazione è www.trofeocarolihotels.it. Attivi anche i canali social.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino. La scultura si sviluppa con forme irregolari, quasi a ricordare le linee del mare. Elemento principale e comune è il mascherone in cartapesta di impronta greca caratterizzante gli elementi architettonici che ornano i balconi barocchi del centro storico di Gallipoli. Il tutto è collegato da linee marcate, quasi come solchi nella terra, che partono dalla stilizzazione della fontana greca, simbolo della storia, cultura e continuità della tradizione gallipolina. Notevoli le ricadute turistiche legate alla manifestazione sportiva derivanti dalle numerose presenze da parte delle famiglie che accompagnano i giovani calciatori alla scoperta del Salento e in termini di immagine e promozione per il territorio. Albo d’Oro: Albo d’oro: 2002 AS Bari – 2003 FC Juventus – 2004 FC Juventus – 2005 FC Inter – 2006 AC Milan – 2007 FC Inter – 2009 AC Milan – 2011 FC Inter – 2012 FC Inter – 2013 AC Milan – 2014 SSC Napoli – 2015 FC Inter – 2016 AC Milan – 2017 Tor Tre Teste