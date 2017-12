WhatsApp dice addio a BlackBerry 10 e Windows Phone 8

Da oggi WhatsApp dirà addio ad alcuni modelli di smartphone, come i dispositivi con sistema operativo BlackBerry OS e Windows Phone 8.

Il fatidico giorno è ormai arrivato. Oggi, 31 dicembre 2017, WhatsApp non supporterà più alcuni dispositivi, considerati ormai obsoleti. Si sta parlando in particolare dei vecchi Windows Phone, con sistema operativo Windows Phone 8 (e precedenti), ma anche i vecchi BlackBerry, con sistema operativo BlackBerry OS e il più recente BlackBerry 10. L’azienda canadese, famosa per i suoi dispositivi pensati per il business (con tastiera fisica QWERTY), dopo l’arrivo dei dispositivi touch, è stata sempre più abbandonata fino al rilancio di nuovi device con sistema operativo Android. Anche in questo caso però, BlackBerry non è riuscita a tenere il passo con gli altri top di gamma, Samsung e iPhone su tutti, e ha infine deciso di abbandonare la divisione hardware e dedicarsi soltanto allo sviluppo di software.

Per quanto riguarda invece gli smartphone di casa Microsoft, WhatsApp continuerà a supportare i nuovi Windows 10 Mobile, anche se questi, come i BlackBerry sono stati considerati ufficialmente falliti dall’azienda produttrice (lo stesso Bill Gates ha rivelato di possedere uno smartphone con sistema operativo Android). L’addio del supporto WhatsApp a questi dispositivi, sarebbe già dovuto avvenire lo scorso giugno, ma per alcuni motivi non meglio specificati, il gruppo Facebook (che detiene i diritti di WhatsApp già dal 2014) ha deciso di rimandare al 31 dicembre 2017. Meno fortunati sono stati invece altri device, come quelli con sistema operativo Android 2.1 e 2.1 Froyo, Windows Phone 7, Nokia Symbian S60 e Apple iOS 6 (in particolare iPhone 3GS), poiché il supporto WhatsApp non è più attivo già dal 30 giugno 2017.

WhatsApp non dirà comunque addio a tutti gli smartphone obsoleti ancora in circolazione. Nokia S40, ad esempio, sarà supportato fino al 31 dicembre 2018 e i dispositivi con sistema operativo Android 2.3.7 potranno ricevere gli aggiornamenti WhatsApp ancora fino al 1 febbraio 2020. Se si possiede un Windows Phone 8 o uno smartphone BlackBerry, con sistema operativo proprietario (BB OS o BB10), e si desidera continuare ad utilizzare WhatsApp, l’unico consiglio utile è quello di cambiare il proprio smartphone con uno più recente.