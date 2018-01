Venezia. “La Befana del Poliziotto 2018”, l’evento organizzato da Coisp

Epifania 2018, Venezia: si è svolto ieri l’evento “La Befana del Poliziotto”, organizzato da COISP, presso l’istituto Berna a Mestre.

All’ingresso i piccoli ospiti hanno trovato il mini pony, l’esposizione del “CLUB FIAT 500 di campagna Lupia”, le auto storiche di Massimo Contin e la grande esposizione del “Gruppo Sportivo Cinofilo cani utilità e difesa ATHOS CLUB” di Maerne.

All’insegna dell’allegria, di tantissimi giochi, sculture con i palloncini, trampolieri con il “Ludointour” per grandi e piccini ed il favoloso intrattenimento del duo musicale “Livio e Daniela”. Animazioni e grandi risate ci sono state con il clown “CHUPA”, con il mago GIAU ed anche con i “P J Masks Super Pigiamini!” e direttamente dal magico mondo dei cartoni erano presenti Minnie e Topolino.

Per i bambini c’erano le grandi truccatrici Lorena, Fiorella e Alessia. Regali, giocatoli, dolci, bibite e leccornie per tutti! Apprezzatissime le eccezionali esibizioni di salsa, disco dance e boogie Woogie dell’Ass. Sportiva Acrobatic Swing Dance, di Rock’n’roll acrobatico, Disco Dance e boogie Woogie dell’Ass. Sportiva Wengy Rock Style e di hip hop del gruppo Black Diamonds coordinato da Carlotta Sossella.

Grande successo ha avuto la selezione per l’elezione di Miss Befana. Moltissime “befane” si erano proposte nei giorni scorsi. Dopo una “selezione durissima” sono state ammesse alla gara finale otto splendide Befane, le quali, durante la festa, hanno fatto di tutto per “essere votate” e vincere l’ambito premio. E alla fine è stata eletta, per acclamazione, la signora Luisa che porterà per tutto l’anno, oltre al titolo, anche lo scettro ovvero la “scopa” del COISP e la fascia “Miss Befana 2018”. Per non essere da meno, la stessa dura selezione e premiazione è stata effettuata anche per “Mister Babbo Natale” vinta dal signor Renzo Maso, tra quattro Babbi Natale in gara. Si è svolta inoltre l’estrazione della mega lotteria del COISP.