Ultimi impegni in Sardegna per Cedric S. Rives and Brothers in Gospel

Ultimi impegni in Sardegna per Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel: domani tappa a Serramanna e sabato a Iglesias per la rassegna Gospel Explosion.



Dopo Carbonia, Sassari, Alghero e Cuglieri, ultimi impegni in Sardegna per Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel, protagonisti della quindicesima edizione di Gospel Explosion, la rassegna itinerante (e costola del festival Narcao Blues) organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione. Dopo Carbonia, Sassari, Alghero e Cuglieri, ultimi impegni in Sardegna per Cedric Shannon Rives & Brothers in Gospel, protagonisti della quindicesima edizione di Gospel Explosion, la rassegna itinerante (e costola del festival Narcao Blues) organizzata dall’associazione culturale Progetto Evoluzione. Il gruppo statunitense completa il suo tour nell’isola dei nuraghi facendo tappa domani sera (venerdì 29) a Serramanna, nella Sala Conferenze “Vico Mossa” (in via Parrocchia), e sabato (30 dicembre) a Iglesias, nella chiesa di San Pio X.



Si comincia in entrambe le occasioni alle 19 con ingresso gratuito. L’ensemble originario del Missouri è stato fondato dal cantante e direttore musicale Cedric Shannon Rives, talento cristallino che fin da giovanissimo ha iniziato a cimentarsi con la musica padroneggiando con innata grazia e facilità le arti del musical e della recitazione. Con quattro album all’attivo e decine di migliaia di dischi venduti in tutto il mondo, l’artista americano è accompagnato in questo giro della Sardegna in musica dalle voci di Christopher Ifill, Joel T. Lester e Travis Tailor, da Heyward Matthews alle tastiere e da Chance Harper alla batteria.

Il repertorio spazia tra modernità e tradizione con le immancabili pietre miliari del genere e brani originali dello stesso Cedric Shannon Rives, molti dei quali sono stati ripresi da alcuni tra i più importanti artisti gospel contemporanei, come The Anointed Pace Sisters, Darwin Hobbs, DeWayne Woods, Le’Andria Johnson, tra gli altri.